Eskalierte Prügelei am Albertplatz: 23-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Dresden. Nachdem er im Frühjahr am Albertplatz auf einen Mann eingetreten hat, ist ein 23-Jähriger nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Die Prügelei zwischen dem Beschuldigten und dem 30-jährigen Opfer, an der noch weitere Personen beteiligt waren, ereignete sich demnach am 2. Mai kurz vor null Uhr am Eingang der Alaunstraße. Nachdem der 30-Jährige bereits bewusstlos am Boden lag, soll der Angeklagte ihm noch zwei Mal zielgerichtet ins Gesicht getreten haben.

Prügelei auf dem Albertplatz: Auch das Opfer muss vor Gericht

Wäre er nicht sofort in ein Krankenhaus gekommen, wäre der Getretene an seinen Kopfverletzungen gestorben – „Der Beschuldigte soll den Tod des Geschädigten zumindest billigend in Kauf genommen haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung. Der 23-Jährige, der bereits vorbestraft ist, befindet sich seither in Untersuchungshaft. Er habe bisher keine Aussage zum Geschehen gemacht.

Sein 30-jähriges Opfer ist übrigens auch angeklagt – ebenfalls wegen versuchten Totschlags, der sich ebenfalls auf dem Albertplatz zutrug. Der Mann soll dort bereits im März einem 22-Jährigen nach einer Prügelei mit einem scharfen Gegenstand in den Hals geschnitten und ihn damit beinahe umgebracht haben. Weil deshalb gegen ihn ein Haftbefehl bestand, konnte er nach dem oben beschriebenen Vorfall im Mai festgenommen werden.

