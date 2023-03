Versorgungsforscher in Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege berufen

Jochen Schmitt wurde in den Sachverständigenrat von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach berufen. Der Professor für Sozialmedizin und Versorgungsforscher ist seit 2002 am Uniklinikum Dresden.

Dresden. Jochen Schmitt, Professor für Sozialmedizin und Versorgungsforscher am Uniklinikum Dresden (UKD) und Leiter des Zentrums für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV), ist einer von sieben Experten im neu berufenen Sachverständigenrat von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Das Gremium setzt sich aus Professoren aus den Bereichen Medizin, Ökonomie, Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft zusammen und tagte Ende Februar das erste mal.

„Durch die Berufung können wir die Expertise der Hochschulmedizin Dresden und speziell meines Teams im Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung in das Gremium einbringen“, sagt Jochen Schmitt. „Die Arbeit und Forschung mit Daten werden in der Medizin, der Prävention, Diagnostik und Therapie immer wichtiger. Das findet nun auch im Sachverständigenrat Beachtung.“ Auch der Medizinische Vorstand am UKD zeigt sich über Schmitts Berufung erfreut: „Mit dem ZEGV leistet die Hochschulmedizin Dresden hier wertvolle Arbeit und Unterstützung. Die Berufung von Professor Schmitt belegt einmal die führende Rolle und Expertise der Hochschulmedizin.“

Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung will Qualität der Medizin optimieren

Jochen Schmitt hat an den Universitäten Würzburg, Hamburg und Leipzig Medizin studiert und in Heidelberg zur Epidemiologie berufsbedingter Hauterkrankungen promoviert. Seit 2002 ist er am Uniklinikum und leitet seit 2012 das ZEGV. Des Weiteren ist er Leiter des Forschungsverbundes Public Health Sachsen an der TU Dresden sowie Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung (DNEF) e.V. Wie das UKD mitteilte, setzt sich das ZEGV mit Partnern aus Klinik, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, um die Qualität der Medizin und des Gesundheitssystems zum Nutzen des Patienten zu verbessern. Es versteht sich als interdisziplinäre Plattform zur Zusammenführung von klinischer und methodischer Expertise gemeinsam mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern.

Weitere Informationen zum ZEGV im Internet: uniklinikum-dresden.de/zegv