Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Helene Gertrud aus Dresden-Plauen gesehen?

Dresden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Seniorin, die verschwunden ist. Helene Gertrud R. verschwand am Mittwochnachmittag. Gegen 16 Uhr wurde sie zuletzt in ihrer Wohnung in Dresden-Plauen gesehen, 17.30 Uhr war sie nicht mehr da.

Die 87-Jährige ist auf Medikamente angewiesen, findet sich laut Polizei allein nicht zurück und könnte deshalb in hilfloser Lage sein.

Die Polizei sucht nach Helene Gertrud R. aus Dresden-Plauen. © Quelle: Polizei Dresden

Helene Gertrud R. ist rund 1,60 Meter groß, schlank und hat graue, glatte Haare. Sie trägt eine Brille und läuft auffällig schleppend. Was die Rentnerin bei ihrem Verschwinden trug, ist nicht bekannt.

Hinweise: 0351 483 22 33

DNN