﻿Dresden verliert seinen Wirtschaftsförderer

Sieben Jahre lang leitete Robert Franke das Amt für Wirtschaftsförderung in Dresden. Jetzt wechselt der gebürtige Dresdner nach Sachsen-Anhalt.

Dresden. Dresdens Wirtschaftsförderer Robert Franke wechselt zum Jahresanfang 2023 zur Investitions- und Marketinggesellschaft mbH (IMG) Sachsen-Anhalt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Franke führte das Amt seit 2015. Parallel dazu leitete er kommissarisch ab Mai 2019 für anderthalb Jahre das Straßen- und Tiefbauamt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte nach seinem Wahlsieg 2015 Franke als Wirtschaftsförderer in die Verwaltung geholt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hilbert erklärte: "In die Amtszeit von Robert Franke fielen milliardenschwere Investitionsentscheidungen wie die Ansiedlung von Bosch oder ganz aktuell die Erweiterung von Infineon." Der Wechsel nach Magdeburg zeige ein weiteres Mal, dass Dresdner Personal in ganz Deutschland gefragt sei. Franke sagte: "Die Arbeit für meine Heimatstadt Dresden war mir immer eine Herzensangelegenheit und der Wechsel fällt mir nicht leicht. Trotzdem freue ich mich auf die neue und spannende Herausforderung, in Sachsen-Anhalt die wirtschaftliche und touristische Entwicklung eines ganzen Bundeslandes mitzugestalten."

Die Stelle der Amtsleitung im Amt für Wirtschaftsförderung wird bereits in dieser Woche ausgeschrieben, kündigte die Verwaltung an.