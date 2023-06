Dresden: Verkehrseinschränkungen auf der Nossener Brücke ab Montag

Dresden. Ab Montag, den 19. Juni, läuft der Verkehr stadtein- und stadtauswärts auf der Nossener Brücke für etwa fünf Wochen über nur eine Fahrbahnseite. Grund dafür ist ein auffälliger Gegenstand, der bei einer Sondierung für eine provisorische Fernwärmetrasse an der Nossener Brücke in der Böschung neben der Fahrbahn stadtauswärts in etwa zehn Metern Tiefe lokalisiert wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit laufen die erforderlichen Arbeiten, um die Überfahrten sowie einen Ersatzradweg einzurichten. Deshalb kommt es auf beiden Fahrbahnen bis Montag, jeweils von 9 bis 15 Uhr zu Einschränkungen. Nach Angaben der Stadt verbleibt die Verkehrsführung mit einer Fahrspur je Richtung bis zum Abschluss der Aufgrabungsarbeiten. Diese dauern bis zu drei Wochen an.

Weitere Informationen zu den Verkehrseinschränkungen im Internet: dresden.de/verkehrsbehinderungen

DNN