﻿Ausgabenexplosion: OB verhängt Haushaltssperre für Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat eine Haushaltssperre verhängen lassen. Dresden nimmt weniger Geld ein als erwartet, muss aber hohe Mehrausgaben schultern, etwa bei der Unterbringung von Asylbewerbern.

Dresden. Die Zeiten, in denen Dresden im Geld geschwommen ist, sind vorbei. Die Mai-Steuerschätzung bringt eine ernüchternde Prognose für dieses Jahr mit sich: Die Einnahmen steigen nicht so stark wie erhofft, während gleichzeitig die städtischen Ausgaben erheblich anwachsen, teilte am Montag die Stadtverwaltung mit.