﻿Verein bringt Erweiterung des Zoos Dresden wieder ins Gespräch

Dresden. Mehr Platz für den Zoo – das war seit seiner Gründung im Jahr 1861 immer wieder in der Diskussion. 1946 gab es gar den Plan, den viertältesten Zoo Deutschlands in die Dresdner Heide zu verlegen. Dort sollte er 240 Hektar Fläche bekommen. Zum Vergleich: Jetzt stehen dem Zoo Dresden am Großen Garten knapp 13 Hektar zur Verfügung.

Dann sollte der Bereich des heutigen Besucherparkplatzes dem Zoo zugeschlagen werden – erreichbar über eine Fußgängerbrücke. Vor rund 15 Jahren war auch schon mal eine Erweiterung des Zoos in Richtung Blüherpark im Gespräch. Abgelehnt.

Ein Stück Bürgerwiese für die Zooerweiterung

Jetzt macht Ralf Leidel, der Präsident des Zoo-Freunde Dresden e.V., im Namen des Vereins, wie er sagt, wieder einen Vorstoß. Im Zuge der Bewerbung und Ideenfindung für die Bundesgartenschau habe er erneut den Antrag auf eine Zooerweiterung eingebracht. Die Zoo-Freunde schlagen vor, 1,5 Hektar Fläche von dem Teil der Bürgerwiese, der an das Elefantengehege grenzt, dem Zoo zuzuordnen.

Das heiße nicht, den Parkteil plattzumachen, stellt der Präsident der Zoo-Freunde klar. „Man könnte mit wenig Eingriffen in die vorhandene Gestaltung des Parks mehr Tiere wie einheimische Singvögel, Eulen und andere Kleintiere zeigen, hätte so insgesamt im Zoo mehr Möglichkeiten“, argumentiert Ralf Leidel gegenüber DNN. Denn: „Wir brauchen eine Erweiterung des Zoos“, ist er überzeugt.

6,2 Millionen Euro an Spenden eingeworben

Den Zoofreunde-Verein gibt es seit 30 Jahren. Er will den Zoo in seiner Arbeit unterstützen, sich „für die Verbesserung des Artenschutzes mittels der schrittweisen Umgestaltung des Zoos mit artgerechten Anlagen“, wie Leidel formuliert, einsetzen.

Insgesamt 6,2 Millionen Euro haben die Zoo-Freunde nach eigener Aussage in all den Jahren an Spenden eingeworben beziehungsweise selber zur Verfügung gestellt. „Veranstaltungen, wo wir erst mal Geld ausgeben müssen, um dann welches einzuwerben, machen wir nicht. Wir setzen auf Kontakte und Gespräche“, stellt Leidel klar. Des Weiteren biete der Verein jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat Führungen im Zoo an.

Jubiläum auch für Vereinspräsidenten

Ralf Leidel ist Gründungsmitglied und im Grunde das Gesicht des Zoo-Freunde Vereins. Ein Dreivierteljahr nach der dessen Gründung, als der damalige Präsident Wolfgang Roeder (Sänger, Humorist und Mitglied der Band Die vier Brummers) an Krebs verstarb, übernahm Leidel das Amt des Präsidenten und hat es bis heute inne.

So kann er dieses Jahr auch sein persönliches 30-jähriges Zoo-Freunde-Jubiläum feiern. Erst im Juni 2022 war er bei der Vorstandswahl des Vereins erneut als Präsident wiedergewählt worden. So lange er noch körperlich könne und die Zoofreunde ihn wollen, mache er weiter, versichert der rührige Dresdner, der in diesen Tagen 75 Jahre alt wird.

Verein hat zu vielen Bauprojekten finanziell beigetragen

Der Verein sei eine Erfolgsgeschichte, findet er. Denn ohne das Engagement der Zoo-Freunde wären viele Tiergehege entweder erst viel später neu gebaut worden oder kleiner ausgefallen. Manche gäbe es wahrscheinlich nicht.

Zu den Projekten des Fördervereins zählen der Bau des Streichelgeheges (das mittlerweile in die Jahre gekommen ist und wieder umgestaltet werden soll), der Bau je eines Winterhauses für die Ibisse und für die Pelikane, die neue Pinguinanlage, die neue Anlage für die kleinen Pandas, die Tundraanlage sowie die Erdmännchenanlage. „Den Zoo unter der Erde hat der Verein voll finanziert“, zählt der Vereinspräsident weiter auf.

Ein freilebender Graureiher hat sich auf einem Kunstfelsen inmitten der Pinguin-Anlage im Zoo Dresden niedergelassen. © Quelle: Jochen Leimert

Die Zoo-Freunde geben jedes Jahr 10 000 Euro dazu, damit der Eukalyptus für die Koalas bezahlt werden kann. Außerdem haben sie viele Millionen Euro für das Elefantenhaus und die Giraffenanlage beigetragen. „Das war ein ganz großer Wunsch, in Dresden wieder Giraffen zu haben. Denn von 1985 bis 2008 hatte der Zoo keine“, erinnert sich Ralf Leidel. Auch den Elefanten Mogli, der im Tuli-Reservat in Botswana geboren wurde, habe der Verein bezahlt.

Morddrohungen gegen den Vereinspräsidenten

Moglis Einfuhr machte Ende der 1990er Jahre Schlagzeilen. Es ging um den von Tierrechtlern erhobenen Vorwurf der Tierquälerei im Camp des Tierhändlers und den Grund, warum die Jungtiere überhaupt eingefangen und an Zoos verkauft wurden.

Im Tuli-Reservat in Botswana habe es damals so viele Elefanten gegeben, dass sie zum Problem wurden und einige sogar abgeschossen worden seien. Ausgewählte Jungtiere sollten deshalb an Zoos verkauft werden, erinnert sich Leidel. Er selbst habe damals im Zusammenhang mit der Einfuhr von Mogli Morddrohungen bekommen. Ralf Leidel ist bis heute davon überzeugt, dass der Zoo Dresden damals richtig gehandelt hat.

Verein unterstützte auch Tierarztstation und Zooschule

Des Weiteren haben die Zoo-Freunde „zu rund 90 Prozent die Ausstattung der Tierarztstation im Zoo finanziert“ und Geld für die Ausstattung der Zoo-Schule zur Verfügung gestellt. Zwischen 22 000 und 23 000 Kinder besuchen diese jährlich im Rahmen des Biologie-Unterrichtes, sagt Ralf Leidel. Des Weiteren kümmert sich der Verein um das Thema Tierpatenschaften. 200 gibt es gegenwärtig.

Zu den jüngsten Projekten der Zoo-Freunde zählt der Bau einer neuen Unterkunft für die Riesenschildkröten. „Wir hatten uns vorgenommen, 400 000 Euro einzuwerben, die wir für den Bau des Orang-Utan-Hauses dazugeben. Denn dort sollen auch die Riesenschildkröten unterkommen. Jetzt sind es 650 000 Euro geworden“, freut er sich. Zoodirektor Karl-Heinz Ukena freut es auch, denn das größte Bauprojekt in der Geschichte des Zoos wird teurer als geplant.

Zoo-Freunde haben heute rund 500 Mitglieder

Tierrechtsorganisationen halten Zoos generell für falsch und deshalb für überflüssig. Dennoch sind Zoos – so auch der Dresdner – nach wie vor beliebt. Auch der Verein Zoo-Freunde Dresden e.V. könne sich nicht über mangelnden Zuspruch beklagen, sagt der Vereinspräsident. „Mit 65 Mitgliedern haben wir angefangen. Jetzt sind es etwa 500.“ Wobei sich nicht nur Einzelpersonen im Förderverein engagieren, sondern auch Firmen und Institutionen.

Es gebe auch eine Kinder- und Jugendgruppe, die 50 Mitglieder zähle. Für einen symbolischen Jahresbeitrag von 12 Euro lernen die Kinder und Jugendlichen in Führungen und Gesprächen den Zooalltag kennen.

