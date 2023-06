Bis Samstag: Streiks in Dresden bei Ikea, Primark und Kaufland

Dresden. Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel fort und hat Beschäftigte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgerufen, am Freitag und Sonnabend ihre Arbeit niederzulegen. Davon betroffen sein können auch Filialen von Primark, IKEA, Kaufland und anderen ausgewählten Discounter in Dresden.

„Wir bringen Bewegung in die Läden, um Bewegung am Verhandlungstisch zu erzeugen“, sagt Gewerkschaftssekretär Jens Uhlig. „Die Beschäftigten haben es satt, mit Angeboten hingehalten zu werden, die meilenweit von unserem Forderungsvolumen entfernt sind.“

Verdi fordert höheren Lohn

Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne ab Juni 2023 von 2,50 Euro pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro pro Monat angehoben werden. Weiterhin werden die Arbeitgeber aufgefordert, mit der Gewerkschaft gemeinsam die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge in der Branche zu beantragen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

