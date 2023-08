﻿Vattenfall zementiert Aus für Pumpspeicherwerk in Dresden

Dresden. Dieser Anblick wird die Anhänger des Pumpspeicherwerks Niederwartha schmerzen: In der letzten genutzten Rohrleitung zu den Pumpen und Turbinen klafft eine zwei Meter breite Lücke. Der Wasserzustrom ist gekappt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist der nächste Schritt im Rahmen der energetischen Stilllegung, die nur aus verfahrensrechtlichen Gründen das Etikett „vorläufig“ trägt. Vertreter des Vattenfall-Konzerns machten am Donnerstag in der jüngst wieder entflammten Debatte über die Zukunft des Pumpspeicherwerks die Haltung des Unternehmens klar und gewährten erstmals Einblick in den aktuellen Stand der technischen Rückbauarbeiten.

Energiewende braucht den „richtigen Speicher“

Eine weitere energetische Nutzung sei „in keiner Variante wirtschaftlich darstellbar“, erklärte René Kühne, Leiter Fleetmanagement der Vattenfall Wasserkraft GmbH, der für die Steuerung und Betriebsführung der Wasserkraftanlage des Unternehmens zuständig ist. Das hänge unter anderem mit der geringen Fallhöhe und den langen Rohrleitungen zusammen, die die Effizienz der Anlage reduzieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Energiewende brauche Speicher, es müssten aber „die richtigen Speicher“ sein. Die Wechsel zwischen Speichern und Stromerzeugen seien heute viel häufiger und schneller am Tag erforderlich. Niederwartha entspreche diesen Anforderungen an diese Lastwechsel nicht.

Korrosionsschäden im Maschinenhaus entdeckt

Die Belastung durch die Netzentgelte sei später zu diesen Problemen noch dazugekommen. Zudem hätten sich 2015 Korrosionsschäden im Gebäude gezeigt, die auf chemische Reaktionen nach der Überflutung durch das Hochwasser 2002 zurückzuführen sind. Seit 14. August ist Niederwartha nicht mehr am Energiemarkt beteiligt.

Dieser Schritt hatte die jahrelange Diskussion um die Zukunft des Werks als Stromspeicher neu entfacht. Der Physik-Professor der TU Dresden, Sigismund Kobe, bezeichnete die Stilllegung als „Schildbürgerstreich“. Für das Auffangen des sehr schwankenden Aufkommens an Sonnen- und Windenergie sei das Werk sinnvoll.

Eine Gruppe von Bürgern in Cossebaude kämpft in Gesprächen mit der Stadt Dresden und deren Energieerzeugungsunternehmen Sachsen-Energie um den Erhalt des Werks. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lars Rohwer warf Vattenfall vor, den Standort schlecht zu reden.

Keine Angaben zu Übergabe-Konditionen

Kühne ging darauf nicht detailliert ein. Er verwies auf das 2020 mit der Stadt geschlossene Eckpunktepapier, wonach gemeinsam ein Nachnutzungskonzept aufgestellt werden soll. Zu dieser Verantwortung stehe das Unternehmen. Bislang gibt es das Konzept noch nicht. So bald es auf dem Tisch liege, könne Vattenfall das Planfeststellungsverfahren dafür beantragen. Dies werde möglicherweise fünf Jahre dauern. Ob die Übergabe des Geländes an die Stadt oder die Sachsen-Energie eine Frage des Geldes sei, ließ Kühne offen. Es gehe jetzt vor allem um das Nachnutzungskonzept.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es wird eine Umnutzung geben“, erklärte Kühne. „Dann werden wir auch einen Eigentumsübergang sehen“, fügte er hinzu, „sobald alle Voraussetzungen hierfür gegeben sind“. Er äußerte sich nicht zu genauen Zahlen für den nötigen Investitionsbedarf zum Erhalt der Anlage als Energiestandort. Es gehe um „einen dreistelligen Millionen-Betrag“.

Stadt spricht nicht über energetische Nutzung

Kühne wollte sich auch nicht zu Chancen für den Betrieb der Anlage äußern, wenn Vattenfall ausgestiegen sei. Er könne nicht für einen anderen Betreiber sprechen. Die Rahmenbedingungen würden jedoch die gleichen sein. In den Gesprächen mit der Stadt und der Sachsen-Energie ist offenbar der Eindruck entstanden, so ließ Kühne erkennen, dass „eine nichtenergetische Nutzung wohl die Zukunft sein“ werde.

Stadt und Sachsen-Energie hatten sich in der letzten Zeit nicht eindeutig dazu erklärt, wie sie die Zukunft des Standortes sehen. Beide Seiten blieben unter Verweis auf die Verhandlungen mit Vattenfall mit klaren Angaben zurückhaltend.

Nachdenken über Bürgerentscheid

Deshalb verläuft auch die Debatte in der Stadtpolitik eher gebremst. Die Grünen zweifeln an einer wirtschaftlich darstellbaren Zukunft als Energiestandort. Die CDU hält das Projekt für zu groß für die Landeshauptstadt. In der SPD wird vor einem Fass ohne Boden gewarnt. Alle Seiten verlangen klare Aussagen zum möglichen Investitionsbedarf. Das verlangen auch die Freien Wähler, die sich aber klar für den Erhalt des Energiestandorts aussprechen und bereits über einen Bürgerentscheid zur Zukunft des Werks nachdenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unklarheiten haben auch mit der Gemengelage rund um das Werk zu tun. Vattenfall muss mit dem Unterbecken des Pumpspeicherwerks einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. Der Damm des Beckens dient als Wall gegen die Elbefluten. Für das Stauseebad in Cossebaude ist ein bestimmter Wasserstand nötig. Am Oberbecken in Oberwartha ist Vattenfall zu einer Mindestwasserabgabe in den Lotzebach verpflichtet. Ohne Wasser von unten würde das Becken oben wohl austrocknen, heißt es beim Unternehmen.

Vage Angaben zur Zukunft des Stausee-Bades in Cossebaude

Deshalb wird jetzt für einen einstelligen Millionen-Betrag in kleinere Pumpen und kleinere Verbindungsleitungen zwischen Unter- und Oberbecken investiert, um den wasserrechtlichen Verpflichtungen weiter nachzukommen. Doch auch mischten sich vage Töne in die Aussagen. Die Stabilität des Wasserstandes im Unterbecken wird mit dem aus Uferfiltrat der Elbe gewonnenen Wasser aus 18 Brunnen hergestellt.

Das vereinbaren Vattenfall und die Bäder GmbH der Stadt Dresden jährlich. Kühne erklärte dazu: „Das würden wir auch weiterhin so tun, aber immer unter den Rahmenbedingungen, dass die Anlage sicher ist und von ihr keine Gefahr ausgeht.“ Dazu müsse es immer einen bestimmten Wasserspiegel im Unterbecken geben. „Ob der für das Bad genutzt werden kann, werden wir jährlich prüfen.“

Entferntes Rohrteil „theoretisch wieder einsetzbar“

Insgesamt stellt Vattenfall den Prozess als langwierig und kompliziert dar und geht von einer möglichen Dauer von bis zu zehn Jahren aus. Das herausgelöste Rohrstück soll verhindern, dass sich im weiteren Verlauf der Rohre Wasser sammelt, das im Winter gefrieren könnte und dann die Leitungen zum Bersten bringt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das entfernte Segment lagert das Unternehmen ein. „Es könnte theoretisch wieder eingesetzt werden“, hieß es.

DNN