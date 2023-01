Dresden: Einbruch und Vandalismus in der Landeszentrale für Politische Bildung

In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte in die Räume der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung ein und verwüsteten mehrere Räume. Das Bücherzentrum der Einrichtung muss deswegen im Moment geschlossen bleiben.

Dresden. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Räume der Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) in Dresden eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten Türen auf, verwüsteten Räume und sprühten mit Feuerlöschern. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden, teilte die SLpB mit. Das Bücherzentrum der Einrichtung an der Schützenhofstraße muss daher im Moment geschlossen bleiben.

Die Polizei ermittelt zum Vorfall und zu den Hintergründen, das Motiv sei derzeit unklar. „Wir sind entsetzt über diesen Einbruch und verurteilen diesen Vandalismus“, so Roland Löffler, Direktor der SLpB. „Bildungsräume müssen geschützte Orte bleiben.“

Von luk