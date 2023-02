﻿Kastenmeiers „verlängert“ den Valentinstag

Dresden. Gerade mal einen Wimpernschlag ist es her, dass das Kastenmeiers zurück in die alte Wirkungsstätte im Kurländer Palais gezogen ist. Seit dem 7. Januar läuft der Laden beinahe täglich von 11 bis 23 Uhr (samstags erst ab 17 Uhr geöffnet) und füllt die aufgrund der günstigen Personalsituation zusätzliche Zeit mit einigen neuen Angeboten. Küchenchef Sebastian Strobel und Serviceleiter Volker Küchenmeister sind begeistert, wie gut der neue Business Lunch und der Sonntagsbrunch mit Livemusik bereits jetzt von den Gästen angenommen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Taschenbergpalais, das aktuell umfassend renoviert wird, öffnete das Restaurant erst am Abend, da es auch als Frühstücksrestaurant für die Hotelgäste genutzt wurde. Während der Umbauphase kann sich das Kastenmeiers über jede Menge zusätzliches Personal aus dem Frühstücksservice des Hotels, dem Vestibül und dem Palaisbistro freuen und so zumindest temporär neue Ideen umsetzen. Mittags gibt es deshalb von Montag bis Freitag ein wechselndes Lunchgericht zum Preis von 19,50 Euro.

Schnitzel zum Lunch

Ein besonderer Wunsch einiger Stammgäste hat es sogar dauerhaft ins Programm geschafft: Immer mittwochs gibt es Wiener Schnitzel vom Kalb nebst Beilagen – ein echtes Schnäppchen. Dass das Kastenmeiers eigentlich ein Fischrestaurant ist, gerät da mit voller Absicht zur Nebensache, immerhin eilte Gerd Kastenmeier schon zu Lindeschänke-Zeiten ein Ruf als begnadeter Schnitzel-Brater voraus und Sebastian Strobel sieht sich ohnehin eher als „kulinarischer Querulant“, wie der Küchenchef augenzwinkernd verrät. Zu jedem Mittagsgericht gibt es einen kleinen Salat, im Mehrweg-Transportbehälter kann das Mahl zudem bequem überall hin mitgenommen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut kommt auch der Brunch an, der immer wieder Sonntags von 10 bis 15 Uhr Livemusik und ein üppig bestücktes Buffet mit Leckereien wie Antipasti, hausgeräucherten Islandlachs oder live tranchierten Rinderrücken auffährt. Außerdem stehen drei verschiedene Fischgerichte und andere ausgewählte Tellergerichte wie etwa geschmorte Ochsenbäckchen zur Wahl, die auf Wunsch à la Minute frisch zubereitet und als „kleine“ Portion serviert werden – schließlich will ja alles probiert werden. Inklusive Kaffee, Tee, alkoholfreien Getränken und einem Welcome-Drink kostet der Spaß 59 Euro pro Person (Kinder von sieben bis zehn Jahren 25 Euro, Kinder bis sechs Jahre kostenlos), eine Reservierung unter 0351/48484801 wird empfohlen.

Amore auf dem Teller

Neben all den Neuerungen wird im Kastenmeiers aber auch Tradition groß geschrieben – und ein Best of beider Welten kreiert. Wie immer gibt es also auch in diesem Jahr ein besonderes Menü zum Valentinstag. Küchenchef Sebastian Strobel setzt dabei passend zum Anlass auf die kulinarischen „Everybody’s Darlings“. Als Vorspeise serviert er Sashimi von Jakobsmuschel und Lachs mit Avocado und junger Erdbeere sowie buchstäblich herziges Inside-Out Sushi mit Thunfisch in der Vorspeise, getrüffelte Parmesan-Gnocchi bilden den Zwischengang. Als Hauptgang gibt es wahlweise Filet vom Steinbutt mit wildem Brokkoli und Chorizo-Venere-Risotto oder Rinderfilet mit Schmorgemüse und Kartoffelragout, den Abschluss bildet Schokoladenmousse mit Himbeeren und Salzkaramell.

Lesen Sie auch

Wer seine Lieben und sich selbst damit beglücken will, muss sich beeilen, denn am Abend des 14. Februar ist das Restaurant bereits nahezu ausgebucht. Amor alias Gerd Kastenmeier hat aber noch ein paar weitere Pfeile im Köcher, denn das Menü zum Valentinstag wird erstmals auch schon am Mittag angeboten. Pro Person kostet das Menü 80 Euro für alle fünf Gänge, 69 Euro als 4-Gang-Menü mit einer Vorspeise. Wer bereits anderes geplant hat oder sich eher als Rudimentär-Romantiker begreift, kann einzelne Komponenten des Menüs auch am darauf folgenden Sonntag beim Brunch probieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet: https://kastenmeiers.de/#/