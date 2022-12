﻿Unterwegs mit der Glühweinstreife auf dem Dresdner Striezelmarkt

Polizeieinsatz am Samstag

Polizeieinsatz am Samstag

Nach der Geiselnahme in Dresden: Es sind noch viele Fragen offen

Was trieb den 40-Jährigen, der am Samstag in der Dresdner Innenstadt Geiseln genommen hat, zu seinen Taten? Warum hatte er ein Kind dabei? Durfte er die verwendete Waffe besitzen? Es sind noch viele Fragen offen – nach dem Tod des Verdächtigen könnten einige unbeantwortet bleiben.