Dresden. Am 9. September lädt das Uniklinikum Carl Gustav Carus zu einer Fachtagung ein. Der Dresdner Notfalltag richte sich an alle, die in die Notfallrettung und -Versorgung in Ostsachsen eingebunden seien, telten die Veranstalter mit.

„Im Mittelpunkt stehen Ansätze der präklinischen Diagnostik sowie Interventionen und Optionen einer telenotärztlichen Unterstützung der Rettungskräfte“, heißt es zu den Schwerpunkten der Tagung. Ziel sei es, eine berufsübergreifende und interdisziplinäre Plattform für Diskussionen schaffen, so das Klinikum.

Jährliche Veranstaltung seit 2018

„Wichtig ist uns der gemeinsame, inhaltliche Austausch aller an der Notfallrettung Beteiligter in der Region“, erklärte Dr. Hanns-Christoph Held. Der Leiter der Chirurgischen Intensivstation des Uniklinikums übernimmt gemeinsam mit Anästhesistin und Notfallmedizinerin Dr. Anne Osmers und Markus Gondert, dem Ärztlichen Leiter der Zentralen Notaufnahme des Uniklinikums, die wissenschaftliche Leitung det Tagung.

Es ist bereits die fünfte Auflage des Notfalltages in Dresden. Die Initivative ging 2018 von Ärzten des Uniklinikums und der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Intensiv- und Notfallmedizin aus.

Internetdresdner-notfalltag.de

Anmeldung bis spätestens 6. September per E-Mail Mail an Dresdner-Notfalltag@ukdd.de

Von Lukas Scheib