Uniklinikum Dresden ist erneut Sachsens bestes Krankenhaus

Dresden. Alle Jahre wieder veröffentlicht das Nachrichtenmagazin „Focus“ Eine Liste der besten Kliniken Deutschlands. Und so wie schon im vergangenen Jahr schaffte es das Uniklinikum Dresden auf Platz 5 dieser Liste. Damit ist es nicht nur unter den Top-Krankenhäusern des Landes, sondern auch das beste Krankenhaus in Sachsen.

Besondere Würdigung

Neben der Honorierung des Krankenhauses als Ganzes wurden weiter 19 Kliniken des Uniklinikums im Rahmen des Klinikwegweisers 2023 ausgezeichnet. Diese erhielten den Titel „TOP Klinik“ und eine besondere Würdigung der Arbeiten von Medizin, Pflege und Physiotherapie in 45 Krankheitsbildern; 17 mehr als im Vorjahr. Darunter fallen auch die drei Hauptfelder des Klinikums: Onkologie, Neurologie und Stoffwechselkrankheiten. Hinzu kamen dieses Jahr aber ebenfalls Bereiche aus Schwangerschaft und Geburt.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Belegschaft und das gemeinsame Wirken in den Teams“ würdigt der Kaufmännische Vorstand Frank Ohi das Ergebnis. Schon im Sommer konnte das Dresdner Uniklinikum Erfolge in Rankings der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) und des Nachrichtenmagazins „stern“ erreichen: In der „FAZ“ erreichte die Einrichtung Platz 11 hinter zumeist universitären Herzzentren, die in ihrer Spezialisierung nicht mit Vollversorgungen verglichen werden können. Im „stern“ erreichte das Klinikum Platz 4.

Auch international konnte das Dresdner Uniklinikum Erfolge erzielen: Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin "Newsweek" veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der Plattform "Statista" ein weltweites Ranking, in dem das Dresdner Krankenhaus zwei mal ausgezeichnet wurde. In der Kategorie "World's Best Smart Hospital 2023" (weltbestes smartes Krankenhaus) auf Platz 183 von 300, und in der Kategorie "World's Best Specialized Hospital 2023" (weltbestes spezialisiertes Krankenhaus) auf Platz 132. Diesen Platz sicherte das Klinikum sich mit dem "Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden".

