Unfall zwischen zwei Radfahrern – 30-Jähriger schwer verletzt

Dresden. Am späten Mittwochabend kam es auf der Fritz-Löffler-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 30-Jähriger war mit seinem Rad in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Kreuzung Reichenbachstraße stieß er dann mit einem anderen Radfahrer zusammen, der gerade auf dem Radweg stand. Der 30-Jährige stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie ein Test später ergab, stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizisten ermitteln wegen Trunkenheit im Verkehr.