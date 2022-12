Unfall mit Kind auf der Maxim-Gorki-Straße: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochnachmittag hat ein Auto ein Kind erfasst, das auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Junge blieb offenbar unverletzt und fuhr davon. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Dresden. Nach einem Zusammenstoß auf der Maxim-Gorki-Straße am Mittwochnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen und einem Kind, das in den Unfall verwickelt war.Der Junge fuhr mit einem Fahrrad gegen 16.30 Uhr hinter einem parkenden Auto auf die Maxim-Gorki-Straße und wurde dabei von einem Opel Corsa erfasst. Die 44-jährige Fahrerin gab dem augenscheinlich unverletzten Kind ihre Telefonnummer. Der Junge fuhr danach weiter. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Wer Angaben zu dem Unfall oder dem Jungen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0351 483 2233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Von lg