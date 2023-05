Achsschaden an Fahrzeug

Aufgrund eines Achsschadens bei einem Militär-Lkw kam am Montagmorgen ein Konvoi der US-Army auf der A4 in Dresden zum Erliegen und blockierte die rechte Fahrspur. Knapp zwei Stunden dauerte es, bis sich die Fahrzeuge wieder in Bewegung setzten. Mit Bildergalerie.