Schwerer Unfall an Dresdner Bahnhaltestelle: Auto erfasst Seniorin

Nachfolgerin von Jan Pratzka

Gerlinde Hildebrand leitet ab September die Agentur für Arbeit in Dresden. Ihr Vorgänger Jan Pratzka ist jetzt Wirtschaftsbürgermeister. Schon von 2007 bis 2015 hatte Hildebrand in der Dresdner Behörde das operative Geschäft geleitet, war zuletzt Chefin in Pirna. An Ideen fürs neue Amt herrscht kein Mangel.