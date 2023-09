Nach Streit auf der Marienbrücke: Geländewagen fährt Motorradfahrer an

Dresden. Am Mittwochabend hat der Fahrer eines Geländewagens einen Motorradfahrer auf der Marienbrücke nach rechts abgedrängt.

Beide Männer waren vor dem Zusammenstoß auf der Antonstraße unterwegs. Am Einfädlungsstreifen der Antonstraße an der Brückenrampe gerieten sie in Streit, als der 46-Jährige sich auf seinem Motorrad vor dem Geländewagen einordnete.

Daraufhin überholte der 57 Jahre alte Autofahrer den Motorradfahrer und drängte diesen nach rechts ab. Dabei stießen beide zusammen, wobei der Biker stürzte und schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 5 000 Euro.

