﻿Unfall auf BAB 17: Zwei Pkw kollidieren mit Lkw, eine Person im Krankenhaus

Dresden. Am Montag kam es gegen 17.55 Uhr auf der BAB 17, zwischen der AS Dresden-Prohlis und der AS Dresden-Südvorstadt zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach Prohlis stießen zwei Pkw und ein Lkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Fahrerin eines Fahrzeugs verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Berufsfeuerwehr, die Stadtteilfeuerwehren Lockwitz und Niedersedlitz und die Freiwillig Feuerwehr Bannewitz waren im Einsatz. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten den Rettungsdienst und nahmen die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Die Autobahn war in Richtung Dresden gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

DNN