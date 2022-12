Bereits im August hat sich ein 87-Jähriger verletzt, als eine Straßenbahn losfuhr, in die er gerade einsteigen wollte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Wiener Platz (Symbolbild).

87-Jähriger beim Einsteigen in die Straßenbahn schwerverletzt: Polizei sucht Zeugen

Linie 7 am Wiener Platz

Dresden. Bei einem Unfall an der Tür einer Straßenbahn hat sich am 30. August ein Mann schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Der 87-Jährige war gegen 18 Uhr dabei, am Wiener Platz mit seinem Fahrrad in die Bahn der Linie 7 in Richtung Pennrich zu steigen. Doch die Türen schlossen sich und die Bahn fuhr los, wodurch er stürzte.

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, den bittet die Polizei, sich telefonisch unter 0351 483 2233 zu melden.

Von lg