Unfall am Sachsenplatz führt zu Stau im morgendlichen Berufsverkehr

Zwei Autos sind am Montagmorgen am Sachsenplatz zusammengestoßen. Der Verkehr staute sich im Berufsverkehr in alle Richtungen. Auch die Einsatzkräfte hatten Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen.

Dresden. Gegen 7.40 Uhr am Montagmorgen sind zwei Autos auf dem Sachsenplatz zusammengestoßen. Der Unfall passierte unmittelbar vor der Zufahrt auf die Albertbrücke und führte zu Staus und Verzögerungen in alle Richtungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus bislang unbekannten Gründen stießen an dieser Stelle der Volkswagen und der Mini zusammen. Sowohl der Fahrer des VW als auch die Fahrerin des Mini mussten vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Feuerwehr Dresden. Der VW-Fahrer war nach dem Zusammenstoß in seinem Auto eingeschlossen, Einsatzkräfte mussten ihn befreien.

Der Unfall führte im dichten Berufsverkehr zu einem Rückstau in alle Richtungen. Auch die Einsatzkräfte hatten Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen, teilte die Feuerwehr weiterhin mit. Nun ermittelt die Polizei zur Unfallursache.

Von luk