Senior läuft am Bahnhof Neustadt vor Straßenbahn

Dresden. Eine Straßenbahnfahrerin hat am Freitagvormittag einen Fußgänger in der Nähe des Bahnhofs Neustadt angefahren. Der 78-Jährige war der Polizei zufolge kurz nach 10.30 Uhr an der Haltestelle „Bahnhof Neustadt“ auf die Straßenbahngleise getreten. In diesem Moment kam die Bahn der Linie 3 in Fahrtrichtung Coschütz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fahrerin bremste, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die Bahn touchierte den Rentner, der anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wieso der 78-Jährige die Gleise auf der Antonstraße betrat, muss noch ermittelt werden.

DNN