﻿Nahverkehr in Dresden: Länderbahn bekommt einen neuen Chef

Zum Tag der Pflegenden

Wider Profitstreben: Demonstration in Dresden gegen Missstände in der Pflege

Rund 100 Menschen haben am Freitag in Dresden für bessere Arbeitsbedinungen und mehr Patientenwohl in der Pflege demonstriert. Die deutsche Krankenhausreform, befürchten die Initiatoren, führe nur zu weiteren Klinikschließungen