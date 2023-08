Polizei ermittelt

Geschlechtsverkehr mit Tieren: Unbekannter vergeht sich an den Eseln im „Eselnest“

Ein Unbekannter soll sich an den Eseln im Abenteuerspielplatz „Eselnest“ vergangen haben (Symbolbild).

Ein Unbekannter ist am Wochenende in den Abenteuerspielplatz „Eselnest“ eingestiegen und hat sich sexuell an einem Esel vergangen. Bei zwei weiteren versuchte er es. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.