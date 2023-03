Unbekannter Mann entblößt sich vor 13-Jähriger in Straßenbahn – Zeugen gesucht

Am Donnerstag hat sich ein unbekannter Mann in einer Straßenbahn der Linie 13 in Richtung Mickten vor einem Kind entblößt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Dresden. Am Donnerstagmorgen hat sich ein Unbekannter zwischen 7.50 und 8 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 13 in Richtung Mickten vor einem Kind entblößt.

Der Mann stand zwischen den Haltestellen „Bautzner Straße/Rothenburger Straße“ und „Rathaus Pieschen“ in der Bahn an der vorderen Tür. Er manipulierte offensichtlich an seinem Geschlechtsteil. Zwischen den Haltestellen „Bürgerstraße“ und „Rathaus Pieschen“ zog er die Hosen herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Dabei schaute er ein 13-jähriges Mädchen an. Dieses stieg an der Haltestelle „Rathaus Pieschen“ aus, der Mann fuhr weiter, so die Polizei.Es handelte sich um einen etwa 45-jährigen, schlanken Mann, der ca. 1,85 Meter groß war. Er trug eine dunkle Hose und eine olivfarbene, lange Jacke, die über die Hüfte reichte. Auf einem Ärmel war eine Deutschlandfahne aufgenäht.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen und dem Täter machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.