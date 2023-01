Unbekannte legen Brand in Mehrfamilienhaus

Unbekannte haben am Montag im Keller eines Mehrfamilienhauses in Leuben ein Laken entzündet. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in die Kellerräume des Hauses in Leuben und entzündeten ein Laken.

Dresden. Am Montag haben unbekannte Täter zwischen 17 und 19.50 Uhr ein Laken in einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Birkwitzer Weg in Brand gesetzt. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in die Kellerräume des Hauses und entzündeten das Laken. Bewohner bemerkten den Brand und löschten ihn.

Es gab nach Angaben der Polizei keine Verletzten, aber es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

