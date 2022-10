﻿42 Umzüge in drei Tagen: Bewohner des „Schwanenhauses“ beziehen neue Zimmer

Dresden. „Wir haben uns zwar gut vertragen, aber ich bin froh, dass ich jetzt alleine wohne“, sagt Margit Fichte mit einem Lächeln. Die 93-Jährige zog am Mittwoch in ihr neues Zimmer im Altenzentrum Schwanenhaus der Diakonissenanstalt Dresden. Insgesamt ziehen 42 Senioren vom Alt- in den Neubau der Einrichtung nahe der Elbe. Statt 27 gibt es nur noch sechs Doppelzimmer, sodass viele Bewohner, wie auch Margit Fichte, nun alleine wohnen. Der erste Eindruck ihres neuen Raumes sei „wunderbar“, so die Diakonisse, die früher selbst in der Pflege tätig war: „Ich habe einen Blick auf die Elbe und in den Garten.“

Den Überblick über den Umzug muss Schwester Elisabeth Rau behalten. Sie ist die Leiterin des Altenzentrums und erzählt von den vergangenen Tagen: „Es war viel los. Die Bewohner wurden durch Angehörige unterstützt, um die Schränke und persönlichen Gegenstände aus- und in den neuen Zimmern wieder einzuräumen.“ Denn der Umzug ist eng getaktet, bis zu 15 Zimmer pro Tag habe man sich vorgenommen, so Elisabeth Rau.

Schwanenhaus seit 1991 in Betrieb

Das Schwanenhaus liegt zwischen Diakonissenkrankenhaus und Elbe an der Holzhofgasse. Seit 1991 ist es in Betrieb und bietet Platz für 66 Bewohner. 2020 begann der Umbau des Altenzentrums, der Be­treiber ließ zwei Flügel anbauen. Im September des vergangen Jahres konnten die ersten 24 Bewohner in den Ostflügel ziehen.

Die 93-jährige Margit Fichte fühlt sich in ihrem neuen Zimmer sehr wohl. © Quelle: Anja Schneider

Der westliche Teil des Neubaus ist nun ebenfalls bezugsfertig, sodass auch die anderen Senioren in dieser Woche ihre neuen Zimmer beziehen. Alle Räume haben Fußbodenheizung, ein rollstuhlgerechtes Bad und einen Internetanschluss – wichtig für einige Bewohner, denn das Videotelefonieren habe während der Pandemie zugenommen, berichtet die Leiterin.

Für die Bewohner ändert sich zwar das Zimmer, aber die Zusammensetzung der Menschen bleibt gleich. Die Wohngruppen zögen gemeinsam um, auch die Einteilung der Pflegekräfte ändere sich mit dem Umzug nicht, erklärt Elisabeth Rau. Pflegeschüler und Freiwilligendienstler eingeschlossen gebe es etwa so viel Personal wie Bewohner. Obwohl sich die Arbeit auf viele Schultern verteilt, gibt es für den Einzelnen viel zu tun: „Wir sind, wie in allen Heimen, gestresst.“

Durch Umzug steigen die Kosten

Doch durch den Umzug steigen auch die Kosten. Ein Bewohner eines Einzelzimmers im Altbau, der die Pflegestufe 2 bis 5 hat, zahlte im vergangenen Juli noch rund 1990 Euro pro Monat. Die Einzelunterbringung im Neubau kostet die Senioren nun etwa 2300 Euro monatlich. Ein Grund für den Preisanstieg seien die investitionsbedingten Aufwendungen, sagt Elisabeth Rau. Diese erhöhten sich für jeden Bewohner von rund 245 Euro auf etwa 435 Euro im Monat.

Viel Licht und viel Raum bietet der Neubau. Demnächst soll der Altbau saniert werden. © Quelle: Anja Schneider

Zumindest bezuschussen die Krankenkassen den Eigenanteil an den Pflege- und Ausbildungskosten in den Pflegestufen 2 bis 5. Das wurde mit der Pflegereform beschlossen, die seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt. Je länger ein Bewohner in einer Einrichtung lebt, umso mehr gibt die Kasse dazu. In den ersten zwölf Monaten sind es fünf Prozent des Eigenanteils. Nach dem ersten Jahr sind es 25 Prozent Zuschuss, nach dem zweiten 45 Prozent. Wer länger als drei Jahre in einem Heim lebt, zahlt sogar 70 Prozent weniger.

Warteliste im Altenzentrum der Dresdner Diakonie lang

Die Einrichtungen der Diakonie müssen außerdem mehr Geld für die Personalkosten einplanen. Denn das Gehalt der etwa 25 000 Mitarbeiter der Diakonie Sachsen steige ab Oktober dieses Jahres bis 2024 um insgesamt 14,5 Prozent, wie der evangelische Verband mitteilte.

Seit dem 1. September ist die tarifliche Bezahlung in der Altenpflege bundesweit verpflichtend. Diese Veränderung führt für die Bewohner des Schwanenhauses, wie auch für die anderer Einrichtungen der Diakonie Sachsen, nicht zu Mehrkosten. Denn Beschäftigte werden nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Diakonie bezahlt, die sich mindestens auf dem Tarifniveau befinden.

Die neuen Bäder in dem Altenheim sind selbstverständlich komplett barrierefrei gestaltet. © Quelle: Anja Schneider

Trotz der gestiegenen Kosten ist die Warteliste im Altenzentrum der Dresdner Diakonie lang. „Ich habe sieben Ordner voll mit Anträgen von Senioren, die alle im „Schwanenhaus“ wohnen wollen“, so Elisabeth Rau. Ab 2024 kann die Einrichtung zumindest 27 neue Plätze anbieten. Denn die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Die Sanierung des Altbaus stehe als Nächstes an, wodurch sich die Anzahl der Betten auf 93 erhöhe, teilt die Diakonie Dresden mit. Es werde kein Problem sein, die neuen Zimmer zu füllen, meint Elisabeth Rau. Die größere Schwierigkeit sei es, neues Personal zu finden.

Zudem soll der dreigeschossige Altbau um eine vierte Etage erweitert werden. Eine Verwendung sei auch schon gefunden, erklärt die Diakonissenanstalt: ein „Hotel Garni“, betrieben von der Evangelischen Behindertenhilfe Dresden und Umland. Menschen mit und ohne Behinderung sind, voraussichtlich ab Anfang 2024, für die Unterbringung von bis zu 47 Gästen verantwortlich.

Von Lukas Scheib