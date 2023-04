Bis September lässt das Dresdner Umweltamt Vermessungsarbeiten am Prohliser Landgraben/Geberbach und am Nickerner Abzugsgraben durchführen. Die Daten sollen helfen, das Hochwasserrisiko einzuschätzen.

Um das Hochwasserrisiko auch im Dresdner Osten einschätzen zu können, lässt das Umweltamt derzeit Vermessungen am Prohliser Landgraben/Geberbach durchführen.

Vermessung am Prohliser Landgraben soll Hochwasserrisiken senken

Dresden. Bis September dieses Jahres lässt das Dresdner Umweltamt Vermessungsarbeiten am Prohliser Landgraben/Geberbach und am Nickerner Abzugsgraben in den Stadtteilen Dobritz, Reick, Prohlis, Nickern und Kauscha durchführen. Wie die Stadt mitteilte, erfolgen die Vermessungen zum Teil mit Ortsbegehung und teilweise mit Drohne. Die Messungen werden durch die Mitarbeiter des Amtes für Geodaten und Kataster ausgeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ergebnisse der Vermessung sind Grundlage für die Erarbeitung eines Hochwasserrisiko-Managementplanes entsprechend der Hochwasserrisiko-Management-Richtlinie 2007/60/EG von 2007 für den Prohliser Landgraben/Geberbach. Ziel ist es, die hochwasserbedingten Risiken für Umwelt, Kulturgüter, Wirtschaft und die menschliche Gesundheit zu verringern beziehungsweise zu bewältigen.

Messungen wichtig, um Hochwasserrisiken zu kennen und zu beheben

Deshalb werden zunächst die genauen Hochwassergefahren ermittelt. Mithilfe eines hydrologischen Modells wird berechnet, welche Abflüsse in den Gewässern bei bestimmten Starkregenereignissen auftreten können. Danach wird mittels hydraulischen Modells festgestellt, wo und in welchem Ausmaß es zu Überflutungen kommen kann – dazu dienen die Vermessungsdaten als Basis. Laut Angaben der Stadt können die Überflutungsgefahren umso genauer kalkuliert werden, desto aktueller und vollständiger die Vermessungsdaten sind. Anschließend wird im Rahmen des Hochwasserrisiko-Managementplanes das Hochwasserrisiko bewertet und notwendige Maßnahmen festgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Informationen zum Hochwasser und bereits erarbeitete Hochwasserrisiko-Managementpläne für Dresdner Gewässer im Internet: dresden.de/hochwasser