Dresden. Aufgrund von Arbeiten an den Stellvorrichtungen der Weichen werden fünf Straßenbahnen der DVB am Wochenende umgeleitet. Das betrifft ab Freitag, 2. September, 4 Uhr bis Montag, 5. September, 3.30 Uhr folgende Linien:

Linie 3 fährt im Norden planmäßig zum Pirnaischen Platz und weiter als 11 über Dr.-Külz-Ring, Postplatz, Augustusbrücke und Carolaplatz nach Bühlau. Im Süden verkehrt die 3 von Coschütz kommend bis zum Hauptbahnhof. Dort wird sie zur 11 in Richtung Zschertnitz.

Linie 7 nimmt zwischen Ammonstraße und Pirnaischem Platz eine Umleitung über Freiberger Straße, Postplatz und Dr.-Külz-Ring.

Linie 8 kommt aus Hellerau planmäßig bis zum Postplatz. Am Sonntag verkehrt sie nur zwischen Hellerau und Infineon Süd.

Linie 9 wird zwischen Hauptbahnhof und Leipziger Straße über Ammonstraße, Bahnhof Mitte und Marienbrücke umgeleitet.

Linie 11 kommt aus Bühlau bis zum Pirnaischen Platz und fährt von dort als 3 über die Carolabrücke zum Albertplatz. In der anderen Richtung rollt sie planmäßig bis zum Hauptbahnhof und wird dort zur 3 in Richtung Coschütz.

EV 3/8 ist der Ersatzverkehrbus, der für alle Linien von der Webergasse über Dr.-Külz-Ring, St.-Petersburger-Straße und Hauptbahnhof nach Südvorstadt verkehrt.

Wartungen an den Weichen

Der Grund für die umfangreichen Umleitungen am Wochenende ist die Erneuerung der Stellvorrichtungen an zwei Weichen des Straßenbahngleises in Höhe der Haltestelle Hauptbahnhof Nord auf der, nur durch Straßenbahnen befahrenen, Trasse. Gleichzeitig überprüfen die Verantwortlichen die Entwässerung der Bahnsteige und setzen diese bei Bedarf in Stand.

Die Sperrung nutzen die Verkehrsbetriebe auch, um am Georgplatz die Steuerung für eine sogenannte vernetzte Weiche einzubauen. Das ermöglicht künftig schnelleres Fahren der Straßenbahnen und somit ein zügigeres Räumen der Kreuzung. Rund 100 000 Euro investieren die DVB in diese Maßnahme. Der Autoverkehr ist nicht von den Bauarbeiten betroffen.

Die Verkehrsbetriebe bitten um Verständnis für die nötigen Umleitungen und verweisen für Auskünfte zur Linienführung auf ihre Internetseite dvb.de und ihre App.

Von EH