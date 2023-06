﻿Anwohner in Sorge: Umleitung in Tolkewitz gefährt die Idylle

Dresden. Peter Krüger steht im Toeplerpark am Rand von Tolkewitz. Kinder spielen im Sandkasten, leichter Wind geht, Idylle pur. Nicht mehr lange. Bald wird das lauschige Eckchen am Rande einer Hauptverkehrsader liegen – die mitten durch ein Wohngebiet und das Landschaftsschutzgebiet „Alter Elbarm“ führen wird.

CDU-Stadtrat Krüger schüttelt den Kopf. „Wenn ich überlege, welche Auflagen wir bei anderen Bauvorhaben erfüllen müssen. Und hier geht alles. Das verstehe ich nicht.“

Für die Ostmagistrale eingesetzt

Eines stellt Krüger aber auch klar: „Ich habe mich immer für die Ostmagistrale vom Fetscherplatz bis nach Laubegast eingesetzt.“ Eine leistungsfähige Verbindung im Dresdner Osten entlaste das Blaue Wunder und das Käthe-Kollwitz-Ufer, sorge letztlich für weniger Stau. Deshalb, so der Christdemokrat, sei er auch froh darüber, dass die Wehlener Straße und Österreicher Straße in Tolkewitz und Laubegast jetzt saniert werden können. „Diese Arbeiten sind dringend erforderlich und müssen gemacht werden.“

Wo sollen die parkenden Autos hin? Blick auf die Umleitungsstrecke in Tolkewitz. © Quelle: Anja Schneider

2024 wird es nach den Plänen der Stadtverwaltung losgehen, die Landesdirektion Sachsen hat mit dem Planfeststellungsbeschluss Grünes Licht gegeben. Auf die Anwohner von Tolkewitz kommen tiefgreifende Probleme zu.

Wenn die Hauptverkehrsader für 18 bis 24 Monate gesperrt werden muss, rollt der Verkehr durchs Nebenstraßennetz. Durch enge Straßen, vorbei an Wohngebäuden, das ruhige Viertel wird Verkehrslärm in nie gekanntem Ausmaß ertragen müssen. Zumal die Straßenbahnen während der Bauarbeiten nicht fahren können und durch Busse ersetzt werden, die alle fünf Minuten über die Umleitungsstrecke rollen.

„Die Anwohner machen sich Sorgen und haben Ängste“, weiß Krüger, der sich in der Initiative Freundeskreis Tolkewitz engagiert. Hunderte Parkplätze am Straßenrand werden in einem Gebiet wegfallen, in dem der Parkdruck ohnehin schon groß ist. Die Kindertagesstätte in der Toeplerstraße und der Spielplatz im Park werden in Mitleidenschaft gezogen, befürchten die Eltern. Ihm gehe es nicht darum, die Arbeiten zu verhindern. „Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Auswirkungen für die Anwohner so gering wie möglich ausfallen.“

Schwerlastverkehr über die Bodenbacher Straße führen

Was für Krüger heißt: Die Stadtverwaltung und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) müssen sich Gedanken machen, wie so wenig Verkehr wie möglich in das Gebiet gelenkt wird. Möglichst schon am Fetscherplatz sollten Hinweisschilder aufgestellt werden, insbesondere der Schwerlastverkehr sollte über die Bodenbacher Straße und die Pirnaer Landstraße geführt werden.

Noch wichtiger sei es aber, Alternativen für die wegfallenden Parkplätze zu schaffen. „Einfach Stellflächen zu streichen und die Anwohner allein zu lassen, reicht nicht. Hier erwarte ich Lösungsansätze. Die Menschen müssen ja nicht nur parken, sondern die Einkäufe ins Haus bringen können.“

CDU-Stadtrat Peter Krüger engagiert sich im Freundeskreis Tolkewitz für die Interessen der Anwohner. © Quelle: Anja Schneider

Er selbst sei dafür gewesen, den kompletten Umleitungsverkehr über die Bodenbacher Straße oder die Winterbergstraße abzuwickeln, sagt der CDU-Stadtrat. Das hätte Wohn- und Landschaftsschutzgebiet geschont, doch das habe die Verwaltung mit dem Verweis auf schon jetzt stark beanspruchte Verkehrsknoten abgelehnt. Zudem müssten Betroffene kilometerlange Umleitungsstrecken in Kauf nehmen.

Informationsveranstaltung am 3. Juli

Seit Monaten fordert der Freundeskreis eine Einwohnerversammlung, auf der die Verwaltung den Ablauf der Bauarbeiten erläutert und über die Folgen und Begleitumstände aufklärt. Eine vom Freundeskreis gestartete Petition hat 733 Unterstützer gefunden. Kühn hat jetzt reagiert und lädt für den 3. Juli zu einer Bürgerinformationsversammlung ins Gymnasium Tolkewitz ein. Ab 18 Uhr werden Fachleute der Stadtverwaltung das Vorhaben vorstellen, kündigt der Baubürgermeister an, der selbst vor Ort sein wird.

Krüger ist unzufrieden mit der angekündigten Versammlung, weil die Teilnehmerzahl auf 175 beschränkt ist. „Das Interesse an den Informationen ist sehr groß. Ich fordere eine niedrigschwellige Teilnahmemöglichkeit der Bürger. Das verstehe ich nicht unter Transparenz und Bürgerbeteiligung.“

Baustelle von Februar 2024 bis Ende 2025

Von Juli bis September, so heißt es aus dem Rathaus, werde die Umleitungsstrecke in Tolkewitz saniert. Von Oktober bis November lasse die Stadt die provisorische Fahrbahn durch den Niedersedlitzer Flutgraben (Alter Elbarm) errichten, von Februar 2024 bis Ende 2025 werde der Verkehrszug Wehlener Straße/Alttolkewitz/Österreicher Straße gebaut – mit neuen Haltestellen, breiteren Gehwegen und teilweise Radwegen.

Anmeldung zur Informationsveranstaltung: www.dresden.de/waoe

DNN