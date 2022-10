Am Sonntag startet der Dresden-Marathon in die 22. Runde. Über den Zeitraum des Sportevents müssen die Dresdner jedoch mit einigen Sperrungen, Umleitungen und Linienänderungen rechnen.

Dresden. Am Sonntag, 30. Oktober, findet von 6 bis 18 Uhr der 22. Dresden-Marathon statt. Wie die Stadt mitteilte, müssen die Dresdner am Veranstaltungstag mit umfangreichen Verkehrseinschränkungen im Stadtzentrum, in der Inneren und Äußeren Neustadt, der Radeberger Vorstadt, Striesen, Blasewitz, Johannstadt und Gruna rechnen. Zudem wird darum gebeten, in dem genannten Zeitraum von nicht zwingend notwendigen Fahrten in die Innenstadt abzusehen.

Umleitungen, Sperrungen und viel Geduld