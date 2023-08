﻿Verhandlung in Dresden: Ukrainerin verprügelt russischen Lebensgefährten

Dresden. Olha K. und ihr Freund lebten gemeinsam in einer Wohnung in Dresden. Als im Februar vergangenen Jahres Russland die Ukraine überfiel, war es mit der großen Liebe allerdings vorbei. Der unselige Krieg machte sich auch in der Wohnung der beiden breit – die 37-Jährige ist Ukrainerin, ihr Lebensgefährte Russe. Da wurde aus Liebe Hass, sie machte ihn wohl für den Angriff Putins mitverantwortlich, obwohl er ja schon einige Zeit in Deutschland lebte.

Beleidigung in Tür geritzt

Olha K. erklärte die Beziehung für endgültig beendet. Laut den Ermittlungen beschimpfte sie ihren Lebensgefährten und sein Volk aufs Unflätigste, wurde handgreiflich und verprügelte den Mann, obwohl der ja – weitab von Moskau – nichts dafür konnte. Die Situation eskalierte immer mehr, es wurde laut und sie ritzte dann in eine Tür „Du russisches Schwein“. Der Vermieter war nicht begeistert, Sachschaden 1000 Euro.

Prozess geschwänzt, Geldstrafe kassiert

Inzwischen ist das Paar räumlich getrennt, der Lebensgefährte hat das Weite gesucht und lebt nun in der Türkei. Olha K. wurde wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt, erschien aber nicht zum Prozess. Sie hätte einen Arzttermin, hatte sie mitgeteilt, damit war die Sache für sie erledigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Fall in ein Strafbefehlsverfahren umgewandelt, und die 37-Jährige muss 50 Tagessätze à 15 Euro zahlen. Ob sie das akzeptiert, wird sich zeigen.

