Dresdner Mieter wird in seiner Wohnung überfallen

Dresden. Ein Dresdner ist am Freitagnachmittag in seiner Wohnung in der Leipziger Vorstadt überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, standen die Täter kurz nach 15 Uhr an der Tür der Wohnung an der Hechtstraße, als der Mann öffnete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Räuber bedrohten den 30-Jährigen mit einem „waffenähnlichen Gegenstand“, heißt es. Der Mann flüchtete auf den Balkon und rief um Hilfe. Währenddessen stahlen die Eindringlinge eine Geldbörse und eine Spielkonsole und flüchteten damit. Ermittelt wird nun wegen schweren Raubes.

DNN