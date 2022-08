Ein 28-Jähriger soll in den vergangenen zwei Jahren als Teil einer Diebesbande in neun Einfamilienhäuser eingebrochen sein und dabei über 260.000 Euro erbeutet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 28-jährigen Moldawier erhoben. Ihm wird vorgeworfen, in den vergangenen zwei Jahren in neun Fällen als Mitglied einer Bande in Einfamilienhäuser in Dresden (sechs Fälle), Freital (zwei Fälle) und Bannewitz (ein Fall) eingebrochen zu sein und dabei Gegenstände im Gesamtwert von über 260.000 Euro entwendet zu haben.

Dabei soll es sich laut Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem um Schmuck, Uhren, Goldbarren und Bargeld gehandelt haben. Zudem entstand bei den Einbrüchen insgesamt ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Der Beschuldigte wurde Anfang März dieses Jahres vorläufig festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Das Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Der Beschuldigte hat sich bisher nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen. Er ist bereits in Frankreich einschlägig vorbestraft. Das Landgericht Dresden wird nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Die Ermittlungen gegen weitere potentielle Bandenmitglieder dauern weiter an.

