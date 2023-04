Tür der Dresdner Semperoper durch Pyrotechnik beschädigt

In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Tür der Dresdner Semperoper durch einen Bengalo beschädigt. Die Polizei prüft, ob die Straftat mit der Pyroshow zum Vereinsgeburtstag der SG Dynamo Dresden in Zusammenhang steht.

Dresden. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte ein reaktives Handleuchtzeichen, auch Bengalo genannt, an einer Seitentür der Semperoper am Theaterplatz gezündet und diese dadurch beschädigt.

Durch die nachfolgende Explosion der Pyrotechnik bohrte sich laut Polizei ein Metallstück in die Holztür. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 5 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat am Tatort bereits Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Ob die Straftat mit den Ereignissen zum Vereinsgeburtstag der SG Dynamo Dresden in der Nacht zu Mittwoch in Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft.