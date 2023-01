﻿Diplom vor 50 Jahren: Wie ein Dresdner sein Leben der Chemie verschrieb

Chemie gibt Brot, Wohlstand und Schönheit hieß es Ende der 1950er Jahre in der Deutschen Demokratischen Republik. Damals verlagerte die SED-Regierung den Fokus der Schwerindustrie auf die Chemieproduktion und suchte händeringend nach Wissenschaftlern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Zeit prägte den damals erst 14 Jahre alten Frank Kretzschmar. Nach seinem Abitur im Sommer 1962 begann der gebürtige Chemnitzer eine Lehre zum Chemiefacharbeiter in den Leunawerken und wurde zwei Jahre später an die Technische Universität (TU) in Dresden delegiert. Bis 1969 absolvierte er ein Studium in der Fachrichtung „Organische Chemie“.

„Goldene Diplome“ zum 50. Jubiläum

Der heute 78-Jährige mit den ordentlich gescheitelten grauen Haaren und der Brille mit den schmalen Gläsern erhielt in diesem Jahr einen „Goldenen Diplombrief“ der TU. Der Anlass: 2019 jährte sich die Diplomüberreichung von Frank Kretzschmar und seiner ehemaligen Seminargruppe bereits zum 50. Mal. „Zu der Zeit“, so sagt er, „wussten wir noch nichts von den Urkunden.“ Erst als seine Frau von einem Treffen mit ihrer eigenen ehemaligen Seminargruppe nach Hause kam und die Urkunde dabei hatte, erfuhr er von deren Existenz. Daraufhin setzte sich Kretzschmar mit der Absolventenreferentin der TU Dresden in Kontakt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist zur Tradition geworden, dass sich unsere Gruppe aller drei Jahre trifft“, erzählt Frank Kretzschmar. Der wechselnde Gastgeber organisiert das Treffen in seiner Nähe, dann wird festgelegt, wer als nächstes die Vorbereitungen übernimmt. „So haben wir über die Jahrzehnte fast ganz Deutschland kennengelernt.“ Bei dem Treffen in diesem August, das im Rheingau-Taunus-Kreis stattfand, brachte er die Urkunden mit und verteilte sie an seine Studienfreunde.

Die „Goldene Diplomurkunde“ bedeutet Anerkennung, aber auch Erinnerung an lange zurückliegende Studienzeiten. © Quelle: Anja Schneider

Mitwirken am ersten Blutzuckerteststreifen der DDR

50 Jahre zuvor: Nach dem Erhalt der Diplome trennten sich zunächst die Wege der Kommilitonen. Frank Kretzschmar aber, damals bereits fünf Jahre in Dresden, blieb der Stadt und der Universität treu. So schloss er an das Studium der Chemie noch ein dreijähriges Forschungsstudium an. Drei weitere Jahre half er als Assistent in der Studentenausbildung aus, wo er Seminare und Praktika der jüngeren Semester begleitete. Erst als der Chemiker im Jahr 1975 ein Jobangebot vom „Forschungsinstitut für medizinische Diagnostik“ in Klotzsche erhielt, kehrte er der Universität den Rücken zu – die Schulbank musste er jedoch noch vier weitere Jahre drücken.

Neben seiner Arbeit am Forschungsinstitut absolvierte Frank Kretzschmar ein Studium auf dem Gebiet der klinischen Chemie. „Zusätzlich zu den Vorlesungen musste ich ein Biochemie-Programm lernen und durchlief mehrere Praktika an deutschen Kliniken, um Einblicke in die Medizin zu erhalten“, resümiert der 78-Jährige. „Wenn ich so zurückblicke, habe ich wirklich schon einiges erlebt im Leben.“ So wirkte Frank Kretzschmar Ende der Achtziger in Klotzsche an der Entwicklung des ersten Blutzuckerteststreifens der DDR mit, der es Betroffenen ermöglichen sollte, den Blutzucker auch außerhalb der monatlichen Kontrolle in einer Poliklinik bestimmen zu lassen. Doch die Wende lieferte ein abruptes Ende der Produktion: Da es im Westen bereits spezielle Messgeräte gab, war man nicht auf den Forschungsstand des Ostens angewiesen, erzählt Frank Kretzschmar.

„Ohne das Angebot hätte ich nicht gewusst, was aus mir geworden wäre.“

„Die Wende war zu Beginn äußerst frustrierend“, gibt der 78-Jährige zu. Bis zu einem Auftrag, der ihn schließlich nach Irland brachte. Der damalige Chef der Firma Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica reiste durch Deutschland, um Chemiker für die Außenstelle in Irland anzuwerben. „Ohne das Angebot hätte ich nicht gewusst, was aus mir geworden wäre“, sagt er. „Viele aus meiner Branche sind damals sogenannte ,Pharmareferenten’ geworden, aber das war nichts für mich.“ Somit blieb Frank Kretzschmar der Forschung und Produktion weiterhin treu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünfzehn Jahre lang arbeitete er in Irland. Seine Frau blieb zusammen mit den beiden Söhnen in Dresden, die zu dem Zeitpunkt bereits kurz vor dem Abitur standen. Als er 2007 wieder nach Sachsen kam, wollte er schließlich in Rente gehen. „Ich war gerade einen Monat hier, da meldete sich mein ehemaliger Chef“, erinnert sich der 78-Jährige. Die Firma mit der Außenstelle in Irland wollte Kretzschmar für drei Tage die Woche für den Produktionsstandort in Magdeburg haben. „Also pendelte ich gut zwei Jahre zwischen Magdeburg und seinem Zuhause. Aber das war mir recht, damit endete mein Berufsleben nicht so abrupt.“ 2010 trat er letztlich in den Ruhestand.

Finanzierung eines Deutschlandstipendiums als Dank

Ob er die Leidenschaft für die Chemie an seine Kinder weitergeben konnte? „Nein, das kann ich nicht sagen“, meint Frank Kretzschmar. „Aber einer meiner Enkel hat Interesse bekundet. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt.“

Als Dank für die Urkunden haben sich Kretzschmar und die anderen „Goldenen Diplomanden“ entschlossen, ein Jahr lang ein Deutschlandstipendium der TU Dresden für einen Studenten zu finanzieren. Voraussetzung: Es muss sich bei dem Stipendiaten um einen Chemiestudenten handeln.