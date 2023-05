Dresden trotzt Hass und Hetze

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die rechtsextremen „Freien Sachsen“ wollen am Donnerstag am ersten Asyl-Containerstandort in Dresden-Sporbitz starten und dann vor dem Rathaus die Stadtratssitzung per Livestream verfolgen. Die Stadträte werden über die Unterbringung von Asylbewerbern debattieren. Wenn die „Freien Sachsen“ ankommen, ist der Platz vor dem Rathaus schon besetzt.

Der Bauzaun vor dem Rathaus ist mit Botschaften versehen. © Quelle: privat

Annalena Schmidt und Lutz Hoffmann, zwei engagierte Dresdner, haben den Bauzaun mit Spruchbändern versehen, auf denen Dresdnerinnen und Dresdner mit ihrem Gesicht für ein weltoffenes Dresden werben. Ein stilles Zeichen, aber ein starkes Zeichen in einer Zeit, in der vor allem die Lauten Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Doch Lautstärke ist nicht alles, Haltung zeigen ist viel stärker. Jetzt lesen

Mit dieser Aktion soll den vielen Initiativen und Akteuren, Unternehmern und Handwerkern, aber auch Bürgern Reichweite gegeben werden. Lutz Hoffmann Stadtbezirksbeirat Altstadt, über die Aktion "Haltung zeigen" vor dem Rathaus

Grüne Oase: Der Große Garten in Dresden – aber was ist mit dem Rest der Stadt? © Quelle: Catrin Steinbach

„Papiertiger“: Dresdens „Masterplan Grün“ fällt im Beirat Loschwitz durch

Dresdens Verwaltung will einen Masterplan Grün aufstellen, um die Grünplanung in der Stadt besser zu koordinieren. Dazu braucht es Geld aus allen Stadtbezirken. Loschwitz lehnte ab. Jetzt lesen

Arbeitsminister Hubertus Heil. © Quelle: IMAGO/Political-Moments

Gesetzentwurf: Aufträge des Bundes ab 10.000 Euro nur an Unternehmen, die nach Tarif zahlen

Der Bund soll künftig Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben, die nach Tarif bezahlen. Laut einem Entwurf, der dem RND vorliegt, soll dies bei Aufträgen ab 10.000 Euro gelten. Zudem sollen die Arbeitgeber verpflichtet werden, die Arbeitsbedingungen zu dokumentieren. Jetzt lesen

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung gibt es Informationen zur Entwicklung am 3-fach Schulstandort Johannstadt. Außerdem geht es unter anderem um Fördergeld für die Bürgerbeteiligung im Stadtbezirk Altstadt zum „Masterplan Grün“, das Fest der Begegnung im Juni im Sportpark Ostra im Rahmen der Special Olympics World Games sowie die Restaurierung und Aufwertung Grabstelle von Caspar David Friedrich. Auch ein Vorschlag für mehr Verkehrssicherheit auf der Schäferstraße steht auf der Tagesordnung. Ort: Neues Rathaus, Beratungsraum 1, 1. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Plauen - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für die Aufwertung der Vereinsfläche des Kleingärtnervereins Hohenplauen e. V. zum Treffpunkt für alle Bürger und zur Mitfinanzierung der Bürgerbeteiligung zum „Masterplan Grün“ im Stadtbezirk. Weitere Tagesordnungspunkte sind Potenzialanalyse für derzeitige kommunale Garagengrundstücke und Fortschreibung des Fachplans Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Pieschen - In der öffentlichen Sitzung gibt es Informationen über aktuelle Baumaßnahmen durch die SachsenEnergie AG an der Fernwärmetrasse Leipziger Vorstadt/Pieschen und damit zusammenhängende Verkehrseinschränkungen. Zudem geht es unter anderem um Fördergeld für die Bürgerbeteiligung zum „Masterplan Grün“ im Stadtbezirk, für die abschließende Geländevorbereitung zum Start des Abenteuerbauspielplatzes des Stoffwechsel e.V. mit der Errichtung des Unterstandes für Verleihfahrräder sowie für ein Radio-Hoffest zum 30. Geburtstag von coloRadio, dem Freien Radio für Dresden. Weiteres Thema ist die Sicherstellung des kommunalen Einflusses bei Quartiersentwicklung „Alter Leipziger Bahnhof“. Ort: Stadtbezirksamt Pieschen, Bürgersaal, Bürgerstraße 63, 01127 Dresden

19 Uhr: Start der 20. Erbrechtstage - Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt das Deutsche Forum für Erbrecht heute und morgen wieder ins Rathaus am Dr.-Külz-Ring ein. Auf dem Programm stehen Vorträge rund um Testament, Nachlassverfahren, Vermögensfragen. Im Anschluss besteht an beiden Abenden die Chance für das Publikum, Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei.

Die DVB und andere sächsische Nahverkehrsunternehmen verstärken ihre Kooperation. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Dresden, Leipzig und Chemnitz bilden Partnerschaft im Nahverkehr: Angesichts steigender Energiepreise, einer schwierigen Arbeitsmarktsituation, immer komplexer werdender Bau- und Fahrzeugbeschaffungsprogramme sowie der Notwendigkeit zu mehr Digitalisierung sind die Anforderungen auch an den Öffentlichen Personennahverkehr enorm gestiegen.

Unter der Bezeichnung „Sächsische Unternehmensallianz Mobilität“ (SUMO) haben sich die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), die Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zusammengeschlossen, um ihrer Verantwortung zum sparsamen Umgang mit der Komplementärfinanzierung durch Bund, Land oder Kommunen gerecht zu werden.

Ziel der ÖPNV-Unternehmen ist es, ihren Beitrag zur Kostenreduzierung zu leisten, ohne das Angebot für Fahrgäste einschränken zu müssen. SUMO wird heute im Beisein von Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) in Dresden vorgestellt.

Babynamen gibt es wie Sand am Meer - dennoch gibt es jedes Jahr Häufungen. (Symbolbild) © Quelle: Fabian Strauch/dpa

... die Top Ten der beliebtesten Vornamen - wie nennen die Deutschen ihre Babys?

Kindernamen gibt es wie Sand am Meer – und doch haben die Deutschen ihre Lieblinge. So veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche Sprache jedes Jahr die Liste der beliebtesten Babynamen. Welche das 2022 waren, lesen Sie hier.

