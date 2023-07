Zwei Mal an zwei Tagen: Rollstuhlfahrer schon wieder von Trio beraubt

Dresden. Drei Unbekannte haben am Dienstag einen Rollstuhlfahrer überfallen – schon wieder. Sie hielten den 24-Jährigen auf der Reisewitzer Straße in Löbtau an und raubten ihm sein Handy. Dann flohen die Täter.

Eine ganz ähnliche Tat hatte sich schon am Tag zuvor abgespielt: Am Montagabend hatten drei Unbekannte den jungen Mann auf der Kesselsdorfer Straße angehalten, geschlagen und ihm 30 Euro abgenommen. Ob es sich um dieselben Männer handelt, ermittelt derzeit die Polizei.

