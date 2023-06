﻿Das Trennungsdrama bei der „First Family“ von Dresden geht weiter

Konzertauftritt

Zu Besuch im Ostpol: Die New Yorker Ska Legende The Toasters

Am Dienstag zog es viele Gäste der New Yorker Band The Toasters in das sogenannte „Wohnzimmer der Neustadt“. Gekleidet in den bekannten Schachbrettmusterfarben schwarz und weiß waren sämtliche Altersgruppen vertreten.