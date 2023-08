Dresden trauert um Georg Arnholds Urenkel Anthony Arnhold

Dresden. Anthony Arnhold ist mit 78 Jahren am 10. August 2023 in Valladolid, Spanien, gestorben. Sein Leben und auch das seiner Familie war auf das Engste mit Dresden verbunden.

Sein Urgroßvater Georg und dessen Bruder Max Arnhold führten Ende des 19. Jahrhunderts in Dresden Sachsens größte Privatbank, förderten in der Stadt Kunst und Kultur sowie Wissenschaft und Bildung. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg arisierten die Nazis die Bank. Die jüdische Familie floh in die USA.

„Anthony Arnhold war ein Philanthrop im besten Sinne. Sein Leben lang ergründete er das, was den Menschen ausmacht. Ein großes Glück für Dresden ist, dass dazu für ihn besonders die Musik gehörte. Dank seines Engagements erklingt im Kulturpalast wieder eine Konzertorgel“, würdigt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den gebürtigen Engländer.

Familie Arnhold bei einem Festakt in Dresden: Anthony Arnhold steht in der hintersten Reihe (3.v.r.). © Quelle: Jürgen Männel

„Anthony Arnhold lebte und wirkte in Brasilien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Ozeanien und Spanien und doch durfte ich ihn als einen Menschen kennenlernen, für den Dresden als Heimat seiner Vorfahren stets eine herausragende Rolle gespielt hat.“

Andenken soll auch in nächster Generation erhalten bleiben

„Mit Anthony Arnhold verlieren wir einen Menschen, der sich zusammen mit seiner Familie auf einzigartige Weise für Dresden, für die Musik, die Dresdner Philharmonie, für den neuen Konzertsaale engagiert hat“, zeichnet Frauke Roth, Intendantin der Dresdner Philharmonie Arnholds Offenheit, Menschlichkeit und Hingabe zu gemeinsamen Projekten aus. „Mit der Eule-Orgel in unserem Konzertsaal haben wir, hat eine Dresden eine bleibende Erinnerung, und darüber hinaus wird er uns als beeindruckende Persönlichkeit im Gedächtnis bleiben.“

Anthony Arnhold wurde am 4. März 1945 in London geboren. Er studierte in Süd- und Nordamerika sowie in Europa und engagierte sich als Lehrer stets für die Interessen junger Menschen. Bis zuletzt pflegte er persönlich den Kontakt zu Dresden. Seine Familie beteiligte sich finanziell an der Sanierung des Georg-Arnhold-Bads, am Wiederaufbau der Frauenkirche, an der Errichtung der Neuen Synagoge und am Ankauf der neuen Orgel für den Kulturpalast.

Die Henry Arnhold Summer School an der Technischen Universität (TU) Dresden sowie das Esther-Arnhold-Stipendium für Studierende der Palucca Hochschule für Tanz Dresden sollen auch die nächste Generation an das Engagement der Arnholds erinnern.

