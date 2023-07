Dresden trägt die Finals 2025 aus

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

auf Dresden kommt Großes zu: 2025 werden hier die Finals, also die nationalen Meisterschaften diverser Sportarten, stattfinden. Am kommenden Wochenende findet das Spektakel an Rhein und Ruhr statt, in zwei Jahren dann bei uns.

Noch wird gebaut im Steyer-Stadion. © Quelle: Jürgen Männel

Mittelpunkt der Wettkämpfe soll das Steyer-Stadion werden. Derzeit wird daran noch kräftig gebaut. Somit bekommt das neue Schmuckstück in der Dresdner Sportlandschaft eine Feuertaufe der ganz besonderen Art. Jetzt lesen

Insgesamt ist es eine mega Geschichte für Dresden. Es ist ein Signal, denn wir brauchen nicht nur ein neues Stadion, sondern wir müssen es mit Leben füllen. Michael Gröscho Abteilungsleiter Leichtathletik beim DSC, über die Vergabe der Finals 2025 nach Dresden

Wenn der Dresdner Wrestler Axel Tischer seinen Gegner im Schwitzkasten hat, jubelt das Publikum. © Quelle: Sammlung Axel Tischer

Wrestling-Schule in Dresden gegründet – Erste Show in Coswig

Knapp 30 Showringer haben in Dresden eine eigene Wrestling-Schule gegründet – samt Kursen für Einsteiger ab 14 Jahren. Am 15. Juli steigt ihre erste internationale Wrestlingshow in der Börse Coswig. Jetzt lesen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer © Quelle: Jan Woitas/dpa

„In diesem Land gerät etwas ins Rutschen“: Kretschmer warnt vor Polarisierung in Deutschland

Nach dem Wahlsieg der AfD bei der Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz übt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Kritik an der Bundesregierung. Themen wie etwa Energiewende oder Russland-Embargo „drohen die Gesellschaft zu zerreißen“, erklärte der CDU-Politiker, der Forderungen an die Ampel-Regierung stellt. Jetzt lesen

14.30 Uhr: Fête de L‘Europe - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommt heute doch nicht nach Sachsen. Der Staatsbesuch wurde aufgrund der innenpolitischen Lage im Nachbarland verschoben. Das geplante Jugendfest auf dem Dresdner Neumarkt soll aber auch ohne den französischen Staatsgast stattfinden.

16 Uhr: Schuljahresendpräsentation des Heinrich Schütz Konservatoriums Dresden im Fachbereich Tanz. Ort: Kleines Haus, Glacisstraße 28, 01099 Dresden. www.hskd.de

Aktionstag "genialsozial" am 4. Juli 2023 © Quelle: www.genialsozial.de

Heute findet der 19. Aktionstag „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“ statt. Sachsenweit werden wieder mehrere tausend Schülerinnen und Schüler in Unternehmen und Institutionen im Einsatz sein und ihren an diesem Tag erwirtschafteten Arbeitslohn für weltweite Hilfsprojekte und solidarische Initiativen in Sachsen spenden. Diese größte Jugendsolidaritätsaktion im Freistaat wird von der Sächsischen Jugendstiftung organisiert. Erneut hat Ministerpräsident Michael Kretschmer die Schirmherrschaft für den Aktionstag übernommen. www.genialsozial.de.

Abitur in der Turnhalle: Beim Matheabi gab es schon so einige Probleme. © Quelle: Felix Kästle/dpa

... eine Bilanz des Grauens: immer Ärger ums Matheabi

Aufgaben nicht geprüft, zu schwer oder nicht verfügbar – das Matheabitur sorgt immer wieder für Ärger. In Brandenburg löste es sogar eine politische Krise aus. Ein Best-of der letzten Jahre. Jetzt lesen

DNN