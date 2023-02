Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat diesen vermissten Jungen gesehen?

Dresden. Ein Jugendlicher aus Dresden-Trachau ist verschwunden. Der 15-jährige Nico Z. verließ seine Unterkunft in der Großenhainer Straße und wurde letztmalig am 26. Februar in Meißen gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Der 15-Jährige Nico Z. wird vermisst.

Mögliche Aufenthaltsorte wurden von der Polizei bereits überprüft, leider erfolglos. Der Vermisste ist hager, ungefähr 1,73 Meter groß und hat dunkelblonde, kurze Haare. Er trug eine dunkelblaue Jogginghose, eine schwarze Jacke und rote Turnschuhe. Hinweise: (0351) 483 22 33