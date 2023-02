Ein unbekannter Mann hat am Montag einem Jungen in Trachau Süßigkeiten angeboten, wenn dieser ihn begleite. Der Siebenjährige ließ sich nicht darauf ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannter spricht Siebenjährigen in Trachau an – Zeugen gesucht

Dresden. Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr hat ein Unbekannter an der Kreuzung Böttgerstraße/Kopernikusstraße einen Jungen angesprochen. Der Mann bot dem Siebenjährigen Süßigkeiten an, wenn dieser ihn begleite, so die Polizei. Der Junge ließ sich nicht darauf ein und lief davon.

Der Unbekannte war etwa 1,70 Meter groß und von dünner bis sportlicher Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Mütze.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann oder dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.