Dresden. Am Montag wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall in Dresden-Trachau verletzt. Sie fuhr gegen 16.45 Uhr auf der Schützenhofstraße in Richtung Großenhainer Straße, als ein Fahrzeugführer unvermittelt seine Tür öffnete.

Die Radfahrerin kollidierte mit der Tür und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 1 500 Euro.