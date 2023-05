﻿Mit dem Trabi durch Dresden: Saisonauftakt der „Trabinauten“

Wirtschaft

„Klein, aber fein“: Sachsens Luftfahrtindustrie im Steigflug

Wenige Wochen nach dem Spatenstich beim Chipunternehmen Infineon in Dresden startet das nächste Großprojekt in Sachsen. Diesmal aber in Leipzig – statt Chips sollen Flugzeuge hergestellt werden. Ein Einblick in die sächsische Luftfahrtbranche.