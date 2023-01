﻿Toter aus der Elbe in Dresden-Johannstadt geborgen

Mann mit 3,6 Promille zeigt Hitlergruß

In einem Einkaufszentrum am Straßburger Platz hat am Dienstag ein Mann mit einem Teleskopschlagstock hantiert und anschließend den Hitlergruß gezeigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,6 Promille, so die Polizei.