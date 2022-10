Tote 31-Jährige in Dresden-Striesen: Verdächtiger nach Sprung aus dem Fenster im Krankenhaus

Am Donnerstag haben Rettungskräfte eine tote Frau in ihrer Wohnung an der Glashütter Straße gefunden. Ein Freund von ihr wird verdächtigt, sie erstochen zu haben – der jedoch liegt jetzt schwer verletzt im Krankenhaus.

Dresden. Im Fall der in Striesen gefundenen toten 31-Jährigen ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Freund des Opfers. Der Mann soll die Frau zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 19.50 Uhr – vermutlich am Donnerstagmorgen – in ihrer Wohnung in der Glashütter Straße mit einem Messer getötet haben.

Als Polizeibeamte am Freitagmorgen an der Wohnung des Verdächtigen in Prohlis eintraf, sprang der Mann aus einem Fenster im fünften Obergeschoss. Er liegt derzeit schwer verletzt in einem Krankenhaus, meldet die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Dresden werde zeitnah entscheiden, ob gegen den möglicherweise psychisch kranken Beschuldigten ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbefehl zu beantragen ist.

Rettungskräfte waren am Donnerstagabend in eine Wohnung auf der Glashütter Straße gerufen worden, wo sie die leblose Frau in ihrem Bett vorfanden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Von lg