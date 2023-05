﻿Dresden: Toilettenhäuschen und Mülltonnen in Brand

Malterstraße

Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zum Brand eines Toilettenhäuschens und mehrerer Mülltonnen an eine Baustelle an der Malterstraße ausrücken.

Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen in der Malterstraße in Dresden einen Brand löschen. Ein Toilettenhäuschen und mehrere Mülltonnen standen in Flammen. Auch ein Baugerüst wurde beschädigt.

