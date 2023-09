﻿Tierheim-Tiere des Monats September: Eine zweite Chance für junge Bewohner

Dresden. Das passende Tier und den passenden Menschen zusammenführen, ist immer ein Grund zur Freude im Städtischen Tierheim Dresden. Jeder Hund, jede Katze und jeder Nager und Exot, der sein Dasein nicht mehr „hinter Gittern“ fristen muss, sind ein Anlass zur Freude. Die Dresdner Neuesten Nachrichten möchten bei der Vermittlung helfen und stellen einmal im Monat Heimtiere vor. Im dritten Teil suchen der quirlige Scottie, das Duo Teddy und Kuschel und drei flauschige Kaninchen ein neues Zuhause.

Das Energiebündel Scottie

„Scottie ist ein Hund, den man überall mit hinnehmen kann“, charakterisiert Pflegerin Joana Klein den aufgeweckten Border Collie-Mix. Obwohl auch das Attribut aufgeregt gut zu Scottie passt, der etwa einjährige Rüde ist quirlig und liebesbedürftig, auch von Fremden lässt er sich direkt kraulen. Vertrauen fassen fällt ihm offensichtlich nicht so schwer wie vielen seiner Leidensgenossen im Tierheim. Auch Pflegerin Klein beschreibt ihn als sehr sozialen Hund, sowohl zu Artgenossen als auch zu Menschen. Hundeerfahrung ist natürlich von Vorteil, bei Scottie aber kein Muss.

Tierpflegerin Joana Klein wünscht sich aktive Hundefreunde, die den quirligen Scottie auslasten können. © Quelle: Anja Schneider

Um sein quirliges Naturell auszugleichen, ist zwar Hundeschule und entsprechendes Training nötig, aber aktive Hundefreunde können mit dem kleinen Mischling noch viele Abenteuer erleben. Wer den freundlichen schwarzen Hund mit weißem Latz auslasten kann, der gewinnt einen treuen Begleiter fürs Leben.

WG mit Balkon für angeschlagene Kater gesucht

Die sechs und sieben Jahre alten Kater Teddy und Kuschel werden nur gemeinsam vermittelt, denn die beiden verbringen bereits ihr ganzes Leben zusammen. Sie kommen eigentlich aus Griechenland, eine Katzenliebhaberin brachte sie mit nach Dresden. Allerdings ist die Halterin im vergangenen Jahr verstorben, seit Dezember 2022 leben die beiden nun im Heim und warten auf Tierfreunde, die das Duo in ihre Wohnung aufnehmen. Die Option auf Freigang ist nicht nötig, besonders Teddy muss in den eigenen vier Wänden bleiben. Denn leider trägt der cremefarbene Kater die Infektionskrankheiten FIV und FIP in sich.

Kater Teddy ist durch die Krankheiten FIP und FIV angeschlagen, hat aber mit etwas Glück noch viele gute Jahre vor sich. © Quelle: Anja Schneider

FIP ist weit verbreitet, Schätzungen gehen davon aus, dass 70 Prozent aller Katzen mit dem Virus infiziert sind. Es beeinträchtigt die Katze erst, wenn es mutiert und dadurch ausbricht – das ist bei Teddy bislang nicht passiert. FIV belastet das Immunsystem der Katzen und erhöht das Risiko auf Tumore und andere Krankheiten. Doch auch FIV-positive Katzen leben häufig bis ins hohe Alter. Beide Krankheiten sind nicht auf andere Tierarten oder Menschen übertragbar. Obendrein wurde bei Teddy ein Herzklappenfehler diagnostiziert.

Kuschel sucht den Kontakt zu Menschen und lässt sich auch von Fremden bereitwillig kraulen. © Quelle: Anja Schneider

Auch Kompagnon Kuschel ist etwas angeschlagen, er leidet an einer Niereninsuffizienz. Beide bekommen Medikamente, auf die sie gut eingestellt sind und die sie ohne viel Murren einnehmen. Die Krankheiten merkt man den Katern aber nicht an, sie hüpfen fidel durch die Räume des Tierheims. Besonders Kuschel macht seinem Namen alle Ehre und sucht den Kontakt zu Menschen. Die Kurzhaarkater hoffen, ein ruhiges Zuhause zu finden, idealerweise mit eingenetztem Balkon, um trotz allem Frischluft schnuppern zu können.

Harald, Lola und Snow auf der Suche nach Gesellschaft

Das Widderkaninchen Harald und die Damen Lola und Snow mümmeln gerade im Dresdner Tierheim vor sich hin. Dieser Zustand sollte sich möglichst bald ändern, denn die kleinen Nager sind nicht nur knuffig, sondern vermissen auch Sozialkontakte.

Harald hatte seit seiner Ankunft im Tierheim im Mai wenig Glück. Einerseits duldet er, obwohl er kastriert ist, in der fremden Umgebung keine anderen Männchen im Gehege. Andererseits gibt es gerade keine passenden Kaninchendamen im Tierheim, mit denen er sich den Käfig teilen könnte. Daher fristet der zwei Kilo schwere Widder gerade allein sein Dasein und hofft darauf, möglichst bald von erfahrenen Kaninchenhaltern in eine bestehende Gruppe aufgenommen zu werden.

Kaninchen wollen Teil einer großen Gruppe sein

Lola und Snow geht es da nicht viel anders, immerhin haben sich das braune und das weiße Kaninchen gegenseitig. Aber optimal ist das nicht, denn Kaninchen fühlen sich meistens in größeren Gruppen wohl. Lola und Snow werden nur gemeinsam abgegeben.

Ein ideales Zuhause für die Mümmler wäre ein sicheres Gehege im Garten, erklärt die stellvertretende Tierheimleiterin Kathrin Meuschke. Aber auch Wohnungshaltung sei denkbar, vorausgesetzt, der Käfig ist groß genug und artgerecht eingerichtet. Wichtig ist, dass Interessenten die Grenzen der Tiere respektieren, denn Kaninchen sind keine Schmusetiere.

Interessenten können die Tiere kennenlernen, müssen aber vorher einen Termin mit den Mitarbeitern des Heims vereinbaren. Kontakt: Anfragen unter Tel.: 0351 4520352 oder per Mail an tierheim@dresden.de.

